Суд Израиля принял промежуточное решение по поводу въезда украинцев

Чиновники "переосмыслят" текущую политику въезда и позволят въезд граждан Украины "без предварительных условий".

Верховный Суд Израиля принял промежуточное решение в пользу Украины по поводу мигрантов из нашей страны. Об этом пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 21 марта, со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

"Посольство Украины приветствовало промежуточное решение БАГАЦа по поводу петиции, связанной с допуском на территорию Израиля граждан Украины", - сообщили в посольстве.

Отметим, ранее адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в Суд петицию против решения главы МВД Аелет Шакед, которым было ограничено количество украинских беженцев в стране пятью тысячами. Посольство Украины поддержало эту петицию.

Среди требования к израильским властям было соблюдение межгосударственного соглашения о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины.

"БАГАЦ на заседании 21 марта, учитывая, что срок действия “схемы” приема украинских беженцев, предложенный министром внутренних дел Аелет Шакед, истекает 27 марта, и комитет по внутренним делам обсудит этот вопрос 23 марта принял следующее решение: Ответчики должны подать заявление о принятом решении в течение 24 часов после того, как оно будет принято, но не позднее 28 марта", - добавили в посольстве.

В заявлении посольства отмечается, что "министр внутренних дел Шакед и комитет Кнессета по внутренним делам "переосмыслят" текущую политику въезда и позволят въезд граждан Украины "без предварительных условий".

Напомним, Израиль установил новые правила въезда в страну для украинцев. Теперь прибытие в страну и посадка на рейс производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля.