Польша готовится к вторжению России - посол

Посол заявил, что Варшава понимает, что "лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей".

Польша готовится к вторжению России. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире 24 канала.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - сказал посол.

По его словам, Варшава понимает, что "лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей".

Слухи о том, что поляки хотя захватить себе Западную Украину, Дешица назвал дезинформацией.

Ранее сообщалось, что спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша планирует представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета.