Освободители кур. Мародерство армии РФ в Украине

Служба безопасности Украины обнародует массу доказательств мародерства российских военных на территории Украины.

Вторжение российской армии на территорию Украины сопровождается массовым мародерством со стороны российских военных. Грабежи квартир, домов, магазинов, заправок и хвастовство подобными фактами перед своими родственниками – привычная история для российской армии в Украине.

По данным разведки Минобороны Украины, российские войска оказались отрезанными от поставок и получили приказ перейти на “самообеспечение”. “То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки”, — объясняет российский приказ ГУР.

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Проникнув в одну из квартир на территории Украины, российские военные сами записали на видео свое удивление от набора продуктов в холодильнике украинцев.

Куры

На видео попало и как российские военные отлавливают кур во дворе частного дома одного из украинских сел.

На видео несколько русских солдат гоняются за перепуганными курами и пытаются запихнуть их в мешок.

Магазины

Грабеж магазинов российскими военными попал на камеры в Сумской области.

И в Херсоне.

Грабят дома

Чаще всего российские военные рассказывают родственникам о грабеже украинских домов и квартир.

"СБУ имеет множество доказательств, что мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине", - заявляют в Службе безопасности Украины.

Вот, например, российский военный звонит по телефону жене с украинской SIM карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысячами гривен.

Рассказывает, что некоторые из его однополчан "приедут домой – и закроют ипотеку".

Есть уже целые подборки подобных перехваченных разговоров.