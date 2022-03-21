Освободители кур. Мародерство армии РФ в Украине
Вторжение российской армии на территорию Украины сопровождается массовым мародерством со стороны российских военных. Грабежи квартир, домов, магазинов, заправок и хвастовство подобными фактами перед своими родственниками – привычная история для российской армии в Украине.
По данным разведки Минобороны Украины, российские войска оказались отрезанными от поставок и получили приказ перейти на “самообеспечение”. “То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки”, — объясняет российский приказ ГУР.
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Проникнув в одну из квартир на территории Украины, российские военные сами записали на видео свое удивление от набора продуктов в холодильнике украинцев.
Куры
На видео попало и как российские военные отлавливают кур во дворе частного дома одного из украинских сел.
На видео несколько русских солдат гоняются за перепуганными курами и пытаются запихнуть их в мешок.
Магазины
Грабеж магазинов российскими военными попал на камеры в Сумской области.
И в Херсоне.
Russian soldier vs. Door.— Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 2, 2022
Kherson, Ukraine. pic.twitter.com/r4GGx8Nqot
Грабят дома
Чаще всего российские военные рассказывают родственникам о грабеже украинских домов и квартир.
"СБУ имеет множество доказательств, что мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине", - заявляют в Службе безопасности Украины.
Вот, например, российский военный звонит по телефону жене с украинской SIM карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысячами гривен.
Рассказывает, что некоторые из его однополчан "приедут домой – и закроют ипотеку".
Есть уже целые подборки подобных перехваченных разговоров.