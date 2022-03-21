Зеленский обратился к украинцам

Российские войска уже 26-й день разрушают украинские города и убивают людей, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам страны и призвал бороться за свободу, а не ждать пока она наступит.

"Великий народ великой Украины. Я обращаюсь ко всем в нашей стране и за рубежом, в городах и в селах, на свободе и временно под оккупацией, в Крыму, Донецке, Луганске, где так же должны бороться за свободу и не ждать", - сказал президент.

Также глава государства обратился к украинцам, которые делают все, для спасения государства.

"Обращаюсь ко всем украинцам, делайте все для защиты нашего государства, для спасения нашего народа. Боритесь, воюйте и помогайте. Гоните этих рабов, гоните оккупантов. Чтобы Украина жила и мы вместе с ней. Свободная и мирная", - добавил украинский лидер.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум.