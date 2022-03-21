Почта
 

Подбили Владимира: в Запорожской области ВСУ уничтожили российский танк

Бойцам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир.
Подбили Владимира: в Запорожской области ВСУ уничтожили российский танк

В Запорожской области украинские военные подбили российский танк Владимир. Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что бойцам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир.

""Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!",- говорится в сообщении.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK