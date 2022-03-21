Подбили Владимира: в Запорожской области ВСУ уничтожили российский танк

Бойцам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир.

В Запорожской области украинские военные подбили российский танк Владимир. Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что бойцам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир.

""Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!",- говорится в сообщении.