Подбили Владимира: в Запорожской области ВСУ уничтожили российский танк
Бойцам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир.
В Запорожской области украинские военные подбили российский танк Владимир. Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что бойцам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 Владимир.
""Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!",- говорится в сообщении.
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