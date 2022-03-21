Среди похищенных Татьяна Кумок, Вера Кумок, Михаил Кумок. Ирина Верещук призвала Израиль выбрать позицию в войне против России.

Военные РФ похитили в Мелитополе трех граждан Израиля. Об этом сообщила вице премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Среди похищенных Татьяна Кумок, Вера Кумок, Михаил Кумок.

"Израиль не хочет ссориться с русскими. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с русскими больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать", - заявил Верещук.

По ее словам, украинские евреи и в целом Украина разочарованы позицией Израиля в вопросе войны.

Министр призвала Израиль выбрать позицию в войне против России.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе российскими оккупантами были похищены несколько журналистов и сотрудников МВ-холдинга.