Военные РФ похитили в Мелитополе трех граждан Израиля
Военные РФ похитили в Мелитополе трех граждан Израиля. Об этом сообщила вице премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Среди похищенных Татьяна Кумок, Вера Кумок, Михаил Кумок.
"Израиль не хочет ссориться с русскими. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с русскими больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать", - заявил Верещук.
По ее словам, украинские евреи и в целом Украина разочарованы позицией Израиля в вопросе войны.
Министр призвала Израиль выбрать позицию в войне против России.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе российскими оккупантами были похищены несколько журналистов и сотрудников МВ-холдинга.