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РФ ударила по Ровенскому району четырьмя ракетами

Российские захватчики нанесли удар вечером, 21 марта. ВСУ удалось справиться только с тремя ракетами.
РФ ударила по Ровенскому району четырьмя ракетами

Российские оккупационные войска в понедельник, 21 марта, нанесли ракетный удар по Ровенскому району. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль в видеообращении в Telegram.

По его словам, было зафиксировано четыре ракетных удара.

"Сегодня во время седьмой воздушной тревоги в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая... Возможный ущерб, разрушения и потери уточняются", - сказал Коваль.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и холодный разум.

Напомним, по данным Пентагона, Россия уже выпустила по Украине свыше 1000 ракет.

 

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