Защитники в зоне ООС отбили 13 атак врага за день

В небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет, еще один подбили.

За сутки 21 марта на Донбассе украинские военные успешно отбили 13 атак захватчиков, уничтожив десятки единиц вражеской техники и сотни российских солдат. Об этом информировали в пресс-службе ООС.

Так, защитники разгромили 14 танков, восемь БМП, два МТ-ЛБ, три артиллерийские системы, четыре автомобиля.

Кроме того, в небе над зоной ООС подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет, еще один подбили.

В свою очередь военные, которые стоят на защите Мариуполя, уничтожили один вражеский патрульный катер проекта 03160 Раптор и российский комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

"Общие потери живой силы противника составили около 300 человек", - констатировали в пресс-службе.

Как сообщалось, на сегодня ВСУ уничтожили уже четыре российские армии: три ударные и одну воздушную.