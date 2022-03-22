Зеленский о 26 дне войны: День тяжелых событий

Глава государства упомянул о гибели от рук захватчиков 96-летнего узника нескольких концентрационных лагерей Бориса Романченко.

Владимир Зеленский в ночь на вторник, 22 марта, выступил с видеообращением по итогам 26 дня войны в Украине.

Глава государства отметил, что предыдущий день был тяжелым, однако и он приблизил украинцев к победе.

"Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, приближающий нас к нашей победе. К миру для нашего государства", - сказал он.

При этом президент упомянул, в частности, о гибели в результате вражеского удара по Харькову 96-летнего узника нескольких концентрационных лагерей Бориса Романченко. Также рассказал, как в Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным протестующим, а на Запорожье - по эвакуационной колонне.

В то же время Зеленский отметил неудачные попытки российской армии продвинуться по нескольким направлениям, выразил благодарность ВСУ.

Наконец, он сообщил, что подписал указ о награждении орденами и медалями 105 защитников Украины, семерых из них - посмертно.

Ранее украинский лидер обратился к соотечественникам с просьбой делать все возможное для защиты Украины и для спасения нашего народа.