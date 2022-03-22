Нацбанк увеличил лимит на снятие наличных в иностранной валюте

Ежедневный лимит на снятие наличных с валютных счетов увеличен с 30 до 100 тысяч гривен в эквиваленте.

Нацбанк изменил правила снятия наличных со счетов и вывода денег за границу. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба НБУ.

Как указано, ежедневный лимит на снятие наличных с валютных счетов увеличен с 30 до 100 тысяч гривен в эквиваленте. Это нововведение распространяется и на снятие валюты за рубежом со счетов, открытых в украинских банках.

При этом лимит на снятие наличных в гривнах в Украине остается на уровне 100 тысяч, а в других странах снятие валюты с гривневых счетов ограничено той же суммой, но уже в месяц.

Также лимит в 100 тысяч гривен Нацбанк установил для перевода денег на карты физлиц за рубежом, для пополнения электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплаты дорожных чеков и покупки виртуальных активов (например, криптовалюты).

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев информировал, что для украинцев отменили финмониторинг при пополнении своих банковских счетов наличными.

Теперь банк не будет проверять источник средств, если клиент внесет на свой текущий счет сумму, равную или превышающую 400 тысяч гривен. Однако, по словам депутата, банк имеет право заморозить средства, если есть подозрение, что они используются для терроризма. Разморозить их удастся только с разрешения СБУ.

Напомним, в Украине на период действия военного положения и 30 дней после его отмены объявили кредитные каникулы.