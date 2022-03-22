Россия восполняет потери в командном составе - ВСУ

В Вооруженных силах Российской Федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

В Вооруженных силах РФ отменили плановое увольнение армейских чинов, чтобы отправить их воевать в Украину. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, обнародованной в ночь на вторник, 22 марта, по итогам 26 дня войны.

"Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации к границам Украины. В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в Вооруженных силах Российской Федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что военно-политическое руководство России осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих армии Беларуси, о необходимости военного вторжения на территорию Украины.

Также защитники отметили, что на Северском, Слобожанском и Южнобужском направлениях захватчики не совершали наступательных действий, тогда как на Полесье, на Николаевском, Донецком и Луганском направлениях атаки врага были успешно отбиты ВСУ.

В то же время сообщается, что армия РФ в ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.

"Ожидается, что враг продолжит наносить коварные ракетно-бомбовые удары и производить артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия", - предупредили в Генштабе.

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