На Закарпатье задержали ДРГ, планировавшую убийство Зеленского - журналист

В Ужгороде "на горячем" схвачен организатор и руководитель группы, который оказался установленным агентом ФСБ РФ.

В Закарпатской области правоохранители задержали российскую диверсионную разведгруппу, которая готовилась к совершению преступлений на территории Украины. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил глава региона Виктор Микита.

По его словам, местные спецслужбы оперативно среагировали, и диверсанты обезврежены.

В то же время журналист Виталий Глагола приводит подробности этого инцидента. По его данным в группу входили около 25 человек, которыми руководил агент ФСБ. Задержание производилось в Ужгороде 21 марта.

"В Ужгороде военной контрразведкой ликвидирована диверсионная группа, которая планировала покушение на президента Украины и провести диверсии в Киеве и других регионах Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, в областном центре "на горячем" схвачен организатор и руководитель ДРГ, который оказался установленным агентом ФСБ РФ. Ему инкриминируют госизмену (ч.1 ст.111 УК Украины).

"Последний для выполнения задания ФСБ осуществлял мероприятия по формированию диверсионной группы численностью до 25 человек, их вооружение и оснащение транспортом. Планировалось, под видом подразделения ТрО, их выдвижение в Киев и проведение преступных действий в правительственном квартале", - утверждает Глагола.