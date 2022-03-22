Авиация захватчика нарастила присутствие в небе над Украиной

В связи с этим авиации ВСУ пришлось совершить десятки вылетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам врага.

Украинские военные за сутки 21 марта провели десятки воздушных боев, уничтожив по меньшей мере десять вражеских летающих объектов. Такие данные привело командование Воздушных сил ВСУ.

"21 марта российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины. Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях", - говорится в сообщении.

В связи с этим авиации ВСУ пришлось совершить десятки вылетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплении техники врага.

При этом силами противовоздушной обороны уничтожены четыре дрона, два вертолета и несколько крылатых ракет (точное количество уточняется), тогда как ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников.

Таким образом, за день потери врага в военной технике благодаря пилотам ВСУ составили один самолет, два вертолета, шесть БПЛА и крылатые ракеты.

Как сообщалось, 20 марта ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор) стоимостью свыше 16 млн долларов.