При обстреле Авдеевки погибли пять человек

В городе, подконтрольном Киеву, бушует пожар. Власти рекомендуют начать эвакуацию мирного населения.

За сутки 21 марта в результате атаки российских войск на город Авдеевка в Донецкой области погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко.

Кроме погибших, еще 20 человек получили ранения.

"Так сейчас выглядит Авдеевка. Ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Российские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - написал губернатор и обнародовал фото подожженного города.

В свою очередь народный депутат Муса Магомедов также информировал о пожарах в Авдеевке и рекомендовал приступить к эвакуации.

"Авдеевка в огне. Пора от слов про эвакуацию переходить к делу. Как бы нам всем этого не хотелось", - написал он.

Как известно, Авдеевка находится под контролем российских войск. Впервые захватчики обстреляли населенный пункт 13 марта.

Напомним, 18 марта войска России ударили ракетами по Авдеевской военной администрации. Здание частично разрушено.