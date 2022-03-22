Зеленский учредил Гостомельскую военную администрацию
Главой Гостомельской поселковой военной администрации назначен Думенко Тарас Викторович.
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 марта, подписал указ об образовании военной администрации в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. Документ под номером 156/2022 обнародован на сайте главы государства.
"Во исполнение закона Украины О правовом режиме военного положени" постановляю: Образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию", - говорится в документе.
Указ уже вступил в силу.
По данным СМИ, главой Гостомельской ПВА назначен Думенко Тарас Викторович.
Напомним, 6 марта президент Украины предоставил статус городов-героев тем населенным пунктам, которые больше всего пострадали от нашествия оккупантов. В этом списке указан и Гостомель.
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