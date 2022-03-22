Зеленский учредил Гостомельскую военную администрацию

Главой Гостомельской поселковой военной администрации назначен Думенко Тарас Викторович.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 марта, подписал указ об образовании военной администрации в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. Документ под номером 156/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Во исполнение закона Украины О правовом режиме военного положени" постановляю: Образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию", - говорится в документе.

Указ уже вступил в силу.

По данным СМИ, главой Гостомельской ПВА назначен Думенко Тарас Викторович.

Напомним, 6 марта президент Украины предоставил статус городов-героев тем населенным пунктам, которые больше всего пострадали от нашествия оккупантов. В этом списке указан и Гостомель.