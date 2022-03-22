По гумкоридорам удалось эвакуировать еще 8 тысяч человек - Верещук

Большинство людей - более 4370 - выехали из Большой Дымерки в Бровары Киевской области.

За день 21 марта с помощью гуманитарных коридоров из "горячих точек" удалось вывезти 8057 мирных жителей. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, из восьми "зеленых" коридоров накануне сработало семь. Так, из Мариуполя в Запорожье эвакуировали 3007 человек, из Большой Дымерки в Бровары - более 4370 людей, из Бучи в Ворзель - 380 человек, из Лисичанска, Северодонецка и Горского в Бахмут - больше 300 жителей.

На вторник власти запланировали, в том числе, эвакуацию из сел Мангушской ОТГ – Мелекино и Никольское. Она продлится с 9:00 до 11:00. Из Запорожья по маршруту будет отправлено 27 автобусов.

Напомним, в понедельник беженцы из Мариуполя во время эвакуации в Запорожье попали под обстрел российских оккупантов. В результате пострадали четверо детей.