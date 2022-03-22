Подоляк описал структуру переговоров Украины и РФ

К процессу привлечены представители ряда стран, которые потенциально могут стать гарантами безопасности для Украины, уточнил советник.

Кроме главной переговорной группы, в консультациях Украины и России по достижению мира задействованы политсоветники-консультанты из других стран. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию ВВС.

По его словам, к процессу привлечены представители тех стран, которые потенциально могут стать гарантами безопасности для Украины. С ними взаимодействует глава ОП Андрей Ермак.

"Это ведь не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира", - объяснил Подоляк.

Советник рассказал, что юридические группы выверяют все наработки, а консультативные - анализируют, насколько украинское общество воспримет предложения власти. Иначе, отмечает он, Киев не сможет имплементировать наработки в общие гарантии безопасности.

Подоляк уточнил, что такие консультативные группы работают только со стороны Киева.

"РФ имеет другую конструкцию, там можно принять любое решение и навязать обществу через пропаганду", - констатирует он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос компромиссов на переговорах между Украиной и Россией могут решить на всеукраинском референдуме.