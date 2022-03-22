Саперы показали карту заминированных территорий Украины

Более 82 тысяч квадратных метров украинской земли являются опасными. Украинцам предстоит гуманитарное разминирование.

С начала войны в Украине Ассоциация саперов ведет подсчет опасных территорий. Предварительные данные обнародованы в понедельник, 21 марта, на странице ведомства в Facebook.

"По состоянию на 21 марта 2022 г. нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82 525 км2!", - говорится в сообщении.

Как указано, все данные обрабатываются на основе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения. Тем не менее подчеркивается, что это только предварительные расчеты.

Саперы предупреждают, что после победы украинцев указанные на карте территории подлежат гуманитарному разминированию.

Напомним, в ГСЧС заявляли, что на окончательное разминирование Украины потребуется несколько лет. При этом помочь Киеву вызвались команды из США, Канады, Португалии, Израиля.