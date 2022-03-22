Кулеба призвал Johnson&Johnson уйти с российского рынка

Компания должна передумать и сделать правильную вещь - разорвать все связи с Россией, отметил украинский министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к руководству компании Johnson&Johnson с призывом не зарабатывать на крови и уйти с рынка России. Об этом говорится в твите дипломата.

"Отказавшись уйти из России, Johnson&Johnson предпочла кровную прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и стариков. Johnson&Johnson должны передумать. Сделайте правильную вещь. Выбирайте человечность, а не военные преступления", - написал Кулеба.

При этом глава МИД обнародовал фото из Мариуполя, на котором назвал J&J такой, что спонсирует терроризм.

Как сообщалось, ранее Кулеба призвал компанию Nestle также прекратить сотрудничество с РФ.