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Кулеба призвал Johnson&Johnson уйти с российского рынка

Компания должна передумать и сделать правильную вещь - разорвать все связи с Россией, отметил украинский министр.
Кулеба призвал Johnson&Johnson уйти с российского рынка

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к руководству компании Johnson&Johnson с призывом не зарабатывать на крови и уйти с рынка России. Об этом говорится в твите дипломата.

"Отказавшись уйти из России, Johnson&Johnson предпочла кровную прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и стариков. Johnson&Johnson должны передумать. Сделайте правильную вещь. Выбирайте человечность, а не военные преступления", - написал Кулеба.

При этом глава МИД обнародовал фото из Мариуполя, на котором назвал J&J такой, что спонсирует терроризм.

Как сообщалось, ранее Кулеба призвал компанию Nestle также прекратить сотрудничество с РФ.

 

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