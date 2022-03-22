Итоги 21.03: Удар по ТЦ и отказ от режима тишины

Один из столичных ТЦ полностью разрушен врагом; Москва отвергает прекращение огня на период переговоров. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

При ударе по столичному Подолу погибли восемь человек

Вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетный обстрел Подольского района Киева. Вследствие удара и возникшего пожара был полностью разрушен торговый центр Ретровиль.

Жертвами атаки, которую спровоцировало видео в ТикТок, стали восемь человек. Также повреждены шесть домов, три из них больше непригодны к жизни.

В Кремле заявили, что обстрелы Украины не остановят

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена прекращать огонь на время переговоров с Украиной. По его словам, причиной такого решения является то, что "любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных".

Состоялся очередной раунд онлайн-переговоров Киева и Москвы

Украинская и российская делегации провели 1,5-часовые переговоры по достижению мира, после чего работу продолжили в рабочих группах. По итогам в Офисе президента сообщили, что результаты пока раскрывать не будут. При этом указали, что мирные переговоры с Россией могут продолжаться по меньшей мере "несколько недель", хотя есть признаки, что позиция Москвы стала более "адекватной".

Евросоюз впервые в своей истории одобрил оборонную стратегию

Страны Европейского Союза утвердили Стратегический компас - программу, которая дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности. При этом в Брюсселе отметили, что будущее Компаса зависит от того, насколько сильную поддержку получит Украина в войне с РФ.

Венгрия предупредила о намерении ветировать энергоблокаду России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна наложит вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа. Кроме того, Будапешт выразил готовность блокировать инициативу Варшавы по введению бесполетной зоны над Украиной и отправку миротворцев ЕС на украинскую территорию.

ВСУ вернули контроль над Макаровым

Украинские военнослужащие выбили российских военных из поселка городского типа Макаров в Бучанском районе Киевской области, еще больше изолировав российские силы к югу от автодороги E40. Защитники вывесили в населенном пункте огромный флаг Украины.

В Китае потерпел крушение пассажирский самолет

На юго-западе Китая разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека. Трагедия произошла в сельской местности неподалеку от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Число возможных погибших в результате авиакатастрофы неизвестно.

Число беженцев из Украины достигло 3,5 млн человек

В ООН обновили данные, согласно которым с начала вторжения России 24 февраля Украину покинули 3 489 064 человека. Кроме того, в Украине насчитывается 6,5 млн внутренне перемещенных лиц и еще более 12 млн человек пострадали в наиболее затронутых войной районах Украины.