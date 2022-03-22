Морпехи, которых не высадили в Одессе, уничтожены под Мариуполем

Россияне потеряли в сухопутных боях морских десантников, которых ранее не решились высадить в Одессе

Российские морские пехотинцы, которые должны были десантироваться в районе Одессы, были направлены воевать под Мариуполь и в район Николаева, где были фактически уничтожены. Об этом заявил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook.

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"Частично тот личный состав, который пытался в начале большой войны высадиться здесь у нас, на одесском побережье, к сожалению не пошел на дно, но к счастью – убит, уничтожен и гниет. Под Николаевом, Мариуполем", - сообщил он.

По словам Братчука, остальные морпехи, которых не направили воевать на суше, "еще болтаются в Черном море, это уже на корм бычкам".

Напомним, ВСУ в седьмой раз разбомбили россиян в Чернобаевке. Оккупанты снова понесли тяжелые потери на "проклятом" для них аэродроме.

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