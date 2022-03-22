На Днепропетровщине задержали 8 пособников оккупантов

Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

20-21 марта в Днепропетровской области полицейские задержали 8 пособников российских оккупантов. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В частности, четырех человек, которые могут быть причастны к сбору информации для оккупантов, задержали в Днепре. Одного из них остановили возле моста в Самарском районе. В его телефоне было несколько чатов с гражданами РФ. При себе в автомобиле он имел 200 000 гривен. На вопросы он отвечал невнятно.

Еще трех возможных участников диверсионно-разведывательных групп выявили в Кривом Роге.

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Кроме того, в Новомосковске полицейские задержали женщину, которая призывала к свержению украинской власти.

Ранее стало известно, что в Киеве задержали "монаха"-диверсанта. Его подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами.

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Деньги, обнаруженные у диверсанта / npu.gov.ua