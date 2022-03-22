Наживались на беженцах: мошенники предлагали фейковые перевозки

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Правоохранители задержали двух 21-летних жителей Кривого Рога, которые размещали объявления о якобы перевозке беженцев в безопасные районы, и, получив предоплату, исчезали. Об этом проинформировал Департамент кибербезопасности Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигуранты размещали в тематических сообществах в мессенджерах объявления об организации поездок за границу. За фейковые услуги они просили предоплату в размере 500-1000 гривен.

Получив деньги, злоумышленники блокировали клиентов и не выполняли взятые на себя обязательства. Предоплату получали на банковские карточки своей знакомой.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Досудебное следствие продолжается.

Ранее сотрудники СБУ в Днепропетровской области разоблачили четырех жителей города Каменское, которые мошенническим путем присваивали деньги волонтерских организаций, собранные для ВСУ.

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