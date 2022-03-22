Морские мины возле Одессы начали дрейфовать в Турцию

Часть минного заграждения сорвало во время шторма, мины отправились в свободное плавание

В западной части Черного моря судоходство стало опасным из-за морских мин. Об этом пишет турецкое издание Milliyet со ссылкой на заявление Военно-морских сил Турции.

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Отмечается, что в Одесском заливе с началом боевых действий было установлено множество морских мин. При этом Украина и Россия обвиняют друг друга в этом минировании.

Из-за штормовой погоды часть мин сорвалась с якоря и начала свободно дрейфовать. Турецкие власти опасаются, что некоторые мины вполне могут доплыть и до Стамбула. Капитанов всех торговых судов просят быть осторожными в связи с этой опасностью.

Напомним, боевики обстреляли Авдеевку новыми реактивными снарядами "Торнадо-С". Сообщается о погибших и раненых среди мирного населения.

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