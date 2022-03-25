Еще четыре украинских города стали "героями"

Владимир Зеленский подвел итоги 28-го дня полномасштабной войны. Украина противостоит российским оккупантам уже ровно месяц.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "город-герой" Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву. Об этом украинский лидер заявил в пятницу, 25 марта в своем ночном видеообращении.

Он уточнил, что подписал соответствующий указ.

Также он рассказал о присвоении звания героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них, "к сожалению, пяти посмертно".

Зеленский добавил, что государственными наградами были отмечены 240 военнослужащих Нацгвардии и 119 военнослужащих Вооруженных сил, 14 руководителей местных общин местной власти, 31 медицинский работник.

"Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы. И, конечно, – нашим Вооруженным Силам, нашей Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам и спасателям, терробороновцам, разведчикам, работникам специальных служб и многим, кто бережет наше жизнь. Нашу свободную Украину", - сказал Зеленский.

Ранее президент предоставил статус городов-героев тем населенным пунктам, которые больше всего пострадали от нашествия оккупантов. Городами-героями стали: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

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