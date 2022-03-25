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Российские оккупанты похищают украинских детей - Зеленский

Владимир Зеленский обратился к Евросовету и народам Европы. Во время своего обращения президент напомнил Европе, что уже прошел месяц от начала полномасштабного вторжения.
Российские оккупанты похищают украинских детей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры похитили более двух тысяч детей. Об этом в четверг, 24 марта, он заявил во время заседания Евросовета. 

"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны - их не волнует, кто там - дети, женщины, служители церкви, кстати там, которые сопровождали гуманитарный груз", - заметил он.

В то же время, он заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и "приближает победу в этой войне".

"Мы все время работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед. Мы с каждым днем нашей защиты приближаем столь нужный нам мир и приближаем победу. А в этой войне невозможно без победы. Так и будет", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина не может останавливаться и на минуту, потому что каждая минута решает многое - нашу судьбу, наше будущее и то, чем нам жить.

Ранее сообщалось, что президент присвоил звание "город-герой" Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву.

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