Российские оккупанты похищают украинских детей - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры похитили более двух тысяч детей. Об этом в четверг, 24 марта, он заявил во время заседания Евросовета.
"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны - их не волнует, кто там - дети, женщины, служители церкви, кстати там, которые сопровождали гуманитарный груз", - заметил он.
В то же время, он заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и "приближает победу в этой войне".
"Мы все время работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед. Мы с каждым днем нашей защиты приближаем столь нужный нам мир и приближаем победу. А в этой войне невозможно без победы. Так и будет", - заявил президент Украины.
Зеленский также отметил, что Украина не может останавливаться и на минуту, потому что каждая минута решает многое - нашу судьбу, наше будущее и то, чем нам жить.
Ранее сообщалось, что президент присвоил звание "город-герой" Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet