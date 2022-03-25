Российские оккупанты похищают украинских детей - Зеленский

Владимир Зеленский обратился к Евросовету и народам Европы. Во время своего обращения президент напомнил Европе, что уже прошел месяц от начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры похитили более двух тысяч детей. Об этом в четверг, 24 марта, он заявил во время заседания Евросовета.

"Мы не знаем, где наши дети. Где наши две тысячи детей? Обстреливают гуманитарные колонны - их не волнует, кто там - дети, женщины, служители церкви, кстати там, которые сопровождали гуманитарный груз", - заметил он.

В то же время, он заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и "приближает победу в этой войне".

"Мы все время работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед. Мы с каждым днем нашей защиты приближаем столь нужный нам мир и приближаем победу. А в этой войне невозможно без победы. Так и будет", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина не может останавливаться и на минуту, потому что каждая минута решает многое - нашу судьбу, наше будущее и то, чем нам жить.

Ранее сообщалось, что президент присвоил звание "город-герой" Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву.

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