Зеленский эмоционально обратился к премьер-министру Венгрии

Президент подчеркнул, что Виктор Орбан сейчас не должен сомневаться, а принимать решение как лидер суверенного государства.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвал венгерского лидера "не колебаться с принятием решений по санкциям, в то время, когда российские оккупанты в Украине занимаются массовыми убийствами". Об этом в четверг, 24 марта, он заявил в своем обращении в Европейский Совет.

Выражая свою благодарность странам ЕС за поддержку Украины, Зеленский сделал паузу и обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с призывом раз и навсегда решить, на чьей стороне его страна.

Зеленский заметил, что много раз был в венгерской столице и посещал Мемориал жертв Холокоста - символические ряды обуви на набережной Дуная.

"Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста - лестница на вашей набережной, посмотри на ту обувь и ты увидишь, что массовые убийства могут повториться. Это сегодня делает Россия. Та же обувь - в Мариуполе. Там такие же люди - взрослые и дети, и дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет", - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Виктор Орбан сейчас "не должен сомневаться, а принимать решение как лидер суверенного государства".

"Ты колеблешься - вводить санкции или нет. Затрудняешься, пропускать оружие или нет. Торговать с Россией или нет. Нет времени колебаться, пора уже решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка. Мы верим в твой народ, в Европейский союз" , - подчеркнул президент Украины.

Напомним, Будапешт заявил, что власти Венгрии не только не помогут Украине с поставками летального оружия, но и не разрешат его транзит через свою территорию.

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