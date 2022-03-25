В ОП оценили падение украинской экономики из-за войны

Валовой внутренний продукт Украины может снизится на треть по сравнению с довоенными показателями.

Падение украинской экономики из-за войны на данный момент оценивается в 35-60% ВВП. Об этом в четверг, 24 марта, заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона.

Он отметил, что за последний месяц для финансирования бюджета власти привлекли 4 млрд долларов (около 120 млрд гривен по официальному курсу) от внешних партнеров.

Оценка Офиса президента сходится с оценкой МВФ, который говорит о 35-процентном падении украинской экономики.

Валовой внутренний продукт (ВВП) - показатель, отражающий рыночную стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг во всех секторах экономики. В расчет берут только товары для конечного потребителя, а не для производства других товаров. ВВП служит основным показателем развития экономики страны.