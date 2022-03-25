ОП опубликовал видео о месяце войны

Зло никогда не останавливается само. Если его не остановить, оно придет в каждый европейский дом, подчеркнули в ОП.

Уже месяц Украина защищается от российских оккупантов. Украинские защитники стойко держат оборону городов и сел и все чаще переходят в контратаку.

Оккупанты не смогли продвинуться вглубь Украины. Также российские войска и техника не смогли "подмять" Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Сумы, Чернигов и многие другие города.

Через месяц боев президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Глава государства отметил, что это Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка.

Он же заверил, что "Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и приближает победу в этой войне".

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию по поводу полномасштабного вторжения России в Украину. Генассамблея призвала РФ немедленно прекратить свою агрессию.

На саммите в Брюсселе лидеры стран G7 обсудили санкции против России за ее вторжение в Украину. Как отметил канцлер Германии Олаф Шольц, страны G7 договорились о ревизии санкции, а также готовы вводить новые ограничения.

Также к этому дню в Офисе президента подготовили видео о месяце войны с Россией.

Напомним, украинские военные в десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет предоставлять дальнейшую поддержку Украине.

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