У украинской армии сейчас больше танков, чем месяц назад

Издание уточняет, что с начала войны в Украине наши военные потеряли в боях и по другим причинам не менее 74 танков, однако за месяц боевых действий ВСУ захватили не менее 117 российских боевых машин.

"Российские военные захватили не менее 37 украинских танков, но этого числа явно недостаточно, чтобы компенсировать примерно 274 танка, которые, вероятно, были потеряны ними по разным причинам", - отмечает издание.

По мнению аналитиков издания, это говорит о "неподготовленности России к войне высокой интенсивности против решительного врага. Но это также говорит о преимуществах любого защитника перед любым нападающим".

"Эти 117 танков, которые захватила Украина, - это лишь те, которые можно подтвердить визуально. Фактическое количество может быть гораздо большим", - допускают специалисты.