Под Киевом под обстрел попала нефтебаза

Пожар продолжался всю ночь, до сих пор есть горение.

Российские войска вчера вечером, 24 марта, обстреляли нефтебазу в Киевской области, в результате чего она загорелась. Пожар продолжался всю ночь, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что нефтебазу в селе Калиновка противник обстрелял примерно в 20:00. Пожар продолжался всю ночь. Утром 25 марта нефтепродукты горели в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы.

В Киевской области это уже не первый случай, когда российские войска обстреливают нефтебазы, пытаясь лишить ВСУ и Силы территориальной обороны горючего. Так, ранее враг обстрелял нефтебазу под Васильковом. Пожар спасатели ГСЧС не могли потушить несколько дней.

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