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Под Киевом под обстрел попала нефтебаза

Пожар продолжался всю ночь, до сих пор есть горение.
 |  Автор: Виталий Кулак
Под Киевом под обстрел попала нефтебаза
Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Российские войска вчера вечером, 24 марта, обстреляли нефтебазу в Киевской области, в результате чего она загорелась. Пожар продолжался всю ночь, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что нефтебазу в селе Калиновка противник обстрелял примерно в 20:00. Пожар продолжался всю ночь. Утром 25 марта нефтепродукты горели в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы.

В Киевской области это уже не первый случай, когда российские войска обстреливают нефтебазы, пытаясь лишить ВСУ и Силы территориальной обороны горючего. Так, ранее враг обстрелял нефтебазу под Васильковом. Пожар спасатели ГСЧС не могли потушить несколько дней.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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