Движение оккупантов к Одессе замедлилось – британская разведка

Продвижение российских войск замедлились из-за проблем со снабжением и в связи с упорным сопротивлением ВСУ.

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, сейчас пытаются обойти Николаев, чтобы продолжить наступление на Одессу. Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По данным британской разведки, на Николаевском направлении продвижение российских войск замедлились из-за проблем со снабжением и в связи с упорным сопротивлением ВСУ.

Британская разведка также сообщила, что Вооруженные силы Украины в результате контратак оттеснили российские войска и заняли оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

Отметим, что российские оккупанты так и не смогли захватить Николаев. Несколько дней за этот город шли сильные бои.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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