Войска РФ уже потеряли в Украине более 16 тысяч солдат
Российские войска, вторгшиеся в Украину 24 февраля, по состоянию на утро 25 марта 2022 года потеряли убитыми и ранеными около 16 100 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.
За первые 29 дней войны украинские бойцы подбили и сожгли 561 танк и 1626 боевых бронированных машин оккупантов, уничтожили 291 артиллерийскую систему, 90 реактивных систем залпового огня, 49 средств ПВО, а также сбили 115 самолетов и 125 вертолетов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что в плен сдались около 2000 российских военнослужащих.
Читайте также: Оккупанты зашли в Рубежное и Попасную
По данным советника главы МВД Вадима Денисенко, в Киевской области на некоторых направлениях ВСУ перешли в контрнаступление и освободили несколько населенных пунктов. Противник сейчас пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.