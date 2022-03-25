Войска РФ уже потеряли в Украине более 16 тысяч солдат

Об этом сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Российские войска, вторгшиеся в Украину 24 февраля, по состоянию на утро 25 марта 2022 года потеряли убитыми и ранеными около 16 100 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

За первые 29 дней войны украинские бойцы подбили и сожгли 561 танк и 1626 боевых бронированных машин оккупантов, уничтожили 291 артиллерийскую систему, 90 реактивных систем залпового огня, 49 средств ПВО, а также сбили 115 самолетов и 125 вертолетов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что в плен сдались около 2000 российских военнослужащих.

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По данным советника главы МВД Вадима Денисенко, в Киевской области на некоторых направлениях ВСУ перешли в контрнаступление и освободили несколько населенных пунктов. Противник сейчас пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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