Российская элита дистанцируется от войны Путина - Подоляк
Российская элита пытается дистанцироваться от решения Путина начать войну против Украины, так как понимает, какие юридические последствия за этим последуют. Об этом на своей странице в Тwitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
В частности, от решения Путина пытается дистанцироваться бывший резидент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что решение о вторжении в Украину принимал единолично президент РФ.
Нужно отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что все российские военные преступники, которые совершили преступления в Украине, понесут наказание в соответствии с украинским законодательством. Об этом шла речь во время его встречи в Киеве с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом.
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Кроме того, НАТО тоже предупредило, что за военные преступления в Украине все виновные российские военнослужащие понесут наказание.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.
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