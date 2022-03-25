Российская элита дистанцируется от войны Путина - Подоляк

Российская элита понимает, какие юридические последствия за этим последуют.

Российская элита пытается дистанцироваться от решения Путина начать войну против Украины, так как понимает, какие юридические последствия за этим последуют. Об этом на своей странице в Тwitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, от решения Путина пытается дистанцироваться бывший резидент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что решение о вторжении в Украину принимал единолично президент РФ.

Нужно отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что все российские военные преступники, которые совершили преступления в Украине, понесут наказание в соответствии с украинским законодательством. Об этом шла речь во время его встречи в Киеве с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом.

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Кроме того, НАТО тоже предупредило, что за военные преступления в Украине все виновные российские военнослужащие понесут наказание.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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