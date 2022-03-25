Почта
 

Российская элита дистанцируется от войны Путина - Подоляк

Российская элита понимает, какие юридические последствия за этим последуют.
 |  Автор: Виталий Кулак
Российская элита дистанцируется от войны Путина - Подоляк
Михаил Подоляк / president.gov.ua

Российская элита пытается дистанцироваться от решения Путина начать войну против Украины, так как понимает, какие юридические последствия за этим последуют. Об этом на своей странице в Тwitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, от решения Путина пытается дистанцироваться бывший резидент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что решение о вторжении в Украину принимал единолично президент РФ.

Нужно отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что все российские военные преступники, которые совершили преступления в Украине, понесут наказание в соответствии с украинским законодательством. Об этом шла речь во время его встречи в Киеве с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом.

Читайте также: Подоляк назвал главную тему переговоров с РФ

Кроме того, НАТО тоже предупредило, что за военные преступления в Украине все виновные российские военнослужащие понесут наказание.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK