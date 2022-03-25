В Изюме бывший мэр и двое депутатов помогают оккупантам

Сейчас за город идут жестокие бои, но установить над ним контроль полностью захватчики не могут

В городе Изюм Харьковской области, за который уже месяц идут ожесточенные бои, активизировались предатели во власти. Об этом сообщает правительственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с экс-работником МВД Владиславом Соколовым и экс-мером Александром Божковым продались российскими оккупантами", - сообщает Центр со ссылкой на мэра города Валерия Марченко.

Отмечается, что предатели передают оккупантам сведения о расположении украинских войск, доносят на местных активистов, предпринимателей, бойцов теробороны и членов их семей.

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"Также они сознательно дезинформируют изюмчан о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм и призывают всех сотрудничать с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Отметим, что Изюм разделен рекой Северский Донец на две части. Одну сейчас контролируют ВСУ, другую - захватчики, которые пытаются прорваться на противоположный берег.

Напомним, накануне сообщалось, что ВСУ отбили очередную атаку на Изюм. Сейчас в этом районе идут ожесточенные бои.

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