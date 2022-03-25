РФ увеличила количество кораблей в Азовском море - ВСУ

Через Керченский пролив в Азовское море прошли несколько российских военных кораблей.

Россия увеличила количество военных кораблей в акватории Азовского моря. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится, что через Керченский пролив в Азовское море прошли малый тральщик "Валентин Пикуль", ракетный катер "Набережные Челны" и два десантных катера.

По данным Генштаба ВСУ, российским войскам удалось пробить сухопутный коридор из временно оккупированного Крыма в Донбасс. Однако, продвижение оккупантов вглубь страны остановлено.

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В Харьковской области российские войска попытались прорваться в районе Изюма с юга, но их остановили. Сейчас бойцы ВСУ уничтожают вклинившегося противника.

Ранее стало известно, что в порту Бердянска уничтожили российский большой десантный корабль, который привез военную технику.

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