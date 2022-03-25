Разгромлена батальонная группа 200-й омбр РФ - Арестович

Из российской батальонно-тактической группы выжили только три человека.

Бойцы ВСУ полностью уничтожили батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Об этом сегодня, 25 марта, на брифинге рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В частности, по его словам, погибли 648 военнослужащих 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Выжили только три человека.

При каких обстоятельствах украинским защитникам удалось разгромить колонну российских войск – Арестович уточнять не стал.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ за первые 29 дней войны бойцы ВСУ и Сил территориальной обороны подбили и сожгли 561 танк и 1626 боевых бронированных машин оккупантов, уничтожили 291 артиллерийскую систему, 90 реактивных систем залпового огня, а также сбили 115 самолетов и 125 вертолетов.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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