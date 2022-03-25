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Появились фото уничтоженного в Бердянске корабля "Саратов"

Большой десантный корабль российского флота был уничтожен накануне украинской армией
 |  Автор: Юрий Кобзар
Появились фото уничтоженного в Бердянске корабля "Саратов"
Вчера "Саратов" ушел на дно / wikimedia.org

В сети появился детальный спутниковый снимок большого десантного корабля "Саратов", который ВСУ уничтожили накануне в порту оккупированного Бердянска. Фотографии опубликовала американская компания Maxar Technologies.

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"Спутниковый снимок украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Помимо затопленного корабля на снимке также видно, что рядом продолжают гореть резервуарами с топливом, тоже пострадавшие во время вчерашней атаки на корабль.

Напомним, утром 24 марта в порту оккупированного Бердянска в результате удара со стороны ВСУ взорвался большой десантный корабль российского флота. Первоначально считалось, что это "Орск", но позже выяснилось, что это "Саратов" – корабль-близнец той же серии.

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