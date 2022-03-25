Появились фото уничтоженного в Бердянске корабля "Саратов"

Большой десантный корабль российского флота был уничтожен накануне украинской армией

В сети появился детальный спутниковый снимок большого десантного корабля "Саратов", который ВСУ уничтожили накануне в порту оккупированного Бердянска. Фотографии опубликовала американская компания Maxar Technologies.

Читайте также: Корабль РФ в Бердянске взорвали благодаря российскому журналисту: Видео

"Спутниковый снимок украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Помимо затопленного корабля на снимке также видно, что рядом продолжают гореть резервуарами с топливом, тоже пострадавшие во время вчерашней атаки на корабль.

#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4 — Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022

Напомним, утром 24 марта в порту оккупированного Бердянска в результате удара со стороны ВСУ взорвался большой десантный корабль российского флота. Первоначально считалось, что это "Орск", но позже выяснилось, что это "Саратов" – корабль-близнец той же серии.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.