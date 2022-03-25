Зеленский провел переговоры с Эродоганом

Лидеры Украины и Турции обсудили результаты последнего саммита НАТО и угрозу продовольственного кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о результатах саммита НАТО. Об этом украинский лидер написал в Twitter 25 марта.

"Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения. Я благодарен Турции за поддержку", - подчеркнул Зеленский.

Скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Напомним, 24 марта в Брюсселе прошли три саммита - НАТО, Большой семерки (G7) и Евросоюза, на которых лидеры стран обсуждали месяц войны России против Украины.

Ранее Эрдоган заявил, что Киев и Москва близки к достижению консенсуса по четырем из шести пунктов переговоров. По его словам, Украина не идет на уступки по вопросам признания Крыма и "ЛДНР".

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