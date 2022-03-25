Война РФ выходит за пределы Украины - Байден

Президент США отметил, что в мире происходит борьба между "демократией и олигархами" и снова назвал Путина военным преступником.

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу и заявил, что ставки в развязанной РФ войне выходят далеко за пределы украинских границ. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает Голос Америки.

Лидер США встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии, укрепляющей передовую оборону НАТО. Он обратился к американским военным, которые прибыли в Польшу, с просьбой усиливать восточный фланг НАТО.

Также Байден в очередной назвал Путина "военным преступником", подчеркнув, что его личное мнение по данному поводу совпадает с правовой точкой зрения.где

Американский президент отметил, что в мире происходит борьба между "демократией и олигархами" и восхитился мужеством и силой украинского народа в противостоянии российской агрессии.

Он заверил Украину в дальнейшей поддержке и напомнил о выделенном накануне одном миллиарде долларов помощи.

В то же время в Пентагоне сообщили, что американцы уже доставили в Украину первую часть пакета военной помощи на 800 млн долларов, и анонсировали в ближайшие дни еще три аналогичных поставки.

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