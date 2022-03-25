РФ не контролирует Херсон полностью – Пентагон

Возвращение Херсона под контроль Украины станет "огромным ударом по военным усилиям Путина", считают в Пентагоне.

Российские силы больше не имеют полного контроля над Херсоном, первым крупным украинским городом, который удалось оккупировать в ходе вторжения. Об этом заявил в пятницу, 25 марта, высокопоставленный представитель Пентагона, пишет The New York Times.

"Украинские силы ведут ожесточенные бои в Херсоне, отбрасывая назад российские войска, вновь превращая стратегически важный портовый город в "спорную территорию", - заявил он журналистам на брифинге.

Однако это заявление опровергают местные жители, которые утверждают, что в областном центре бои не ведутся.

В аэропорту Херсона Чернобаевке, где ВСУ неоднократно громили скопление техники и живой силы врага, также тихо.

Между тем, чиновник Пентагона заявил, что возвращение Херсона под контроль Украины станет "огромным ударом по военным усилиям Путина".

Противнику будет труднее реализовать любые планы по установлению контроля над украинским побережьем Черного моря и Одессой. По словам представителя Пентагона, потеря Херсона также поставит под угрозу российские войска, которые рвутся на Николаев.

На Сумщине появилась своя Чернобаевка

Тем временем стало известно, что под Чернобаевкой ликвидировали очередного генерала РФ. Украинские военные уничтожили командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева во время десятой по счету огневой атаки на аэродром Чернобаевка.



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