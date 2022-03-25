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ВСУ уничтожили радиоэлектронную технику оккупантов на Харьковщине

Вместе с комплексом были уничтожены также около 50 российских военных, работавших с техникой.
ВСУ уничтожили радиоэлектронную технику оккупантов на Харьковщине

Украинские военные уничтожили в Харьковской области вражеский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция!", - отметил Синегубов.

Вместе с комплексом были уничтожены также около 50 российских военных, работавших с техникой.

По словам Синегубова, кроме того, утром 92-я механизированная бригада вместе с бойцами харьковского гарнизона уничтожили российских разведчиков, включая командира роты.

Также они захватили в плен 17 оккупантов, 15 из которых оказались мобилизованными жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Синегубов отметил, что некоторых из них взяли в плен в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Также был уничтожен стоящий на земле вражеский вертолет.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили колонну вражеской техники на Сумщине

ВСУ уничтожили вражескую артиллерийскую батарею и десятки единиц техники

 

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