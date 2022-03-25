В ОП перечислили страны-гаранты безопасности Украины

Должны быть конкретные работающие гарантии, потому что у Украины уже есть негативный опыт Будапештского меморандума, заявил глава ОП.

Гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью грузинским журналистам.

"Гарантами нашей безопасности должны быть постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии".

По его словам, Украина заслуживает статуса одного из основателей новой системы безопасности, так как противостоит одной из самых больших армий мира.

Также Ермак добавил, что власти заинтересована в том, чтобы в процесс приобщались страны-соседи Украины.

Напомним, Украина потребует от других государств гарантий безопасности, если пойдет на условия России по невступлению в НАТО

Ермак: Войну не выиграть без наступательных вооружений

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