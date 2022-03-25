В Киеве разоблачили вооруженную группировку под видом теробороны

Злоумышленникам готовится сообщение о подозрении в правонарушении. Они планировали совершить тяжелые преступления.

Прокуратура Киева разоблачила двух участников преступной группировки, которые завладели огнестрельным оружием, выданным теробороной на других лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники планировали использовать оружие в противоправных целях. В частности, совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Согласно сообщению, 25 марта по адресам проживания участников группы правоохранители провели обыски. Во время них изъяли автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль (один из которых был незаконно переделан из стартового пистолета)", - сказано в сообщении.

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