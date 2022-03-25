Планируется открытие гумкоридоров из Черниговской и Херсонской областей

Ирина Верещук отметила, что на Черниговщине централизованной эвакуации ни разу не проводили.

Украина планирует организовать гуманитарные коридоры из Черниговской и Херсонской областей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, на днях откроют новые гумкоридоры в Киевской области.

Как отметила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, с начала эвакуации из Сумской области удалось выехать более 100 тысячам человек.

"А вот с Черниговщиной гораздо хуже ситуация, но наша помощь туда тоже попадает, однако, централизованной эвакуации ни разу там не проводили. Но люди находили возможность вырваться. На Харьковщине тоже очень тяжело", - рассказала Верещук.

По ее словам, также невозможно выехать из Изюма, поскольку там разрушен мост.

"Поэтому и на завтра будет трудно договориться о харьковском коридоре" – отметила министр.

Ранее глава Донецкой ОВА рассказал о попытках эвакуировать Мариуполь.

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