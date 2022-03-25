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Появились спутниковые снимки ликвидированного корабля РФ в Бердянске

Российский десантный корабль класса Аллигатор сгорел и частично утонул. Пожар перешел на другие суда.
Появились спутниковые снимки ликвидированного корабля РФ в Бердянске

Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки ликвидированного в порту оккупированного Бердянска десантного корабля РФ Саратов. Фото появились в Twitter компании.

"Спутниковый снимок украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса Аллигатор. Огонь и дым видны поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне, 24 марта, в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Саратов Черноморского флота оккупантов. Пожар перебросился на другие корабли, топливо и боеприпасы.

Ликвидация корабля РФ в Бердянске: появилось видео

 

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