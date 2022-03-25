В Мариуполе военные РФ разрушили реабилитационный центр для детей

Реабилитационный центр открыли лишь осенью 2021 года после реконструкции. Заведение было построено вместе с Европейским инвестиционным банком.

В Мариуполе войска РФ уничтожили детский реабилитационный центр. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Отмечается, что реабилитационный центр открыли лишь осенью 2021 года после реконструкции. Заведение было построено вместе с Европейским инвестиционным банком.

"Место, которое было призвано спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь.",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мариупольский горсовет умоляет спасти жителей города.

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