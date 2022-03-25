Зеленский о Шойгу: Может он в Чернобаевке

Зеленский отметил, что за неделю, которая проходит, Вооруженные Силы нанесли врагу мощные удары.

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам. В пятницу, 25 марта, он рассказал о ситуации на фронте, а также пошутил о министре обороны России Сергее Шойгу.

"За неделю, которая проходит, наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощные удары. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку?", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время войны уже погибли 16 тысяч российских военных.

"16 тысяч российских военных уже погибло. Для чего? Что это и кому дает? Разговор должен быть серьезным. Условия должны быть справедливыми, потому что другие украинский народ просто не примет", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее российские СМИ обратили внимание на то, что Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

Шойгу "появился" на совещании у Путина

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