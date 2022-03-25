РФ перебрасывает в Украину войска из Грузии - The Washington Post

В Пентагоне считают, что эти силы стали центральным элементом в плане Кремля по продолжению наземного наступления.

Россия перебрасывает в Украину войска из Грузии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

"Теперь у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии. Российские войска, которые базируются в Грузии. У нас нет точного числа", - сказал представитель Пентагона на условиях анонимности.

По его словам, тысячи российских военнослужащих регулярно дислоцируются на военных аванпостах от Грузии до Сирии и Таджикистана. Многие из них в составе мотострелковых бригад. Эксперты считают их боеспособными и готовыми к немедленному развертыванию.

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Отмечается, что в данном случае речь, вероятно, идет о солдатах и технике, которые дислоцируются в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Эти войска считаются самыми крупными. Преимущественно они состоят из контрактников - российских профессиональных добровольцев, в чем и заключается их потенциальное преимущество в плане подготовки.

"Если они заменяют солдатами-контрактниками призывников, которые были призваны и недовольны и не так хорошо обучены, то это может быть полезно. Они, наверное, лучше обучены, и их боевой дух, безусловно, будет выше, чем у срочников, которые пришли, думая, что идут освобождать Донбасс, а вместо этого застряли в районе Киева", - сказал заместитель помощника министра обороны по Европе и НАТО во времена администрации президента Барака Обамы Джим Таунсенд.

Между тем, по данным американского Минобороны, сейчас у России осталось от 85 до 90 процентов боевой мощи.

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"Я не уверен, что что-то, что предпримут российские военные, изменит баланс. Это скорее заделывание пробелов. Они будут доставлены в свежем виде, в первую очередь, для восполнения потерь… люди, которые предлагают привлечь всех, кого можно, для одного большого рывка, чтобы сломить украинское сопротивление. Сейчас я не вижу в этом возможности", - сказал российский военный эксперт аналитического центра CNA Дмитрий Горенбург.

Напомним, 24 февраля в Украину вторглись российские войска. По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в войне около 16 400 человек.

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