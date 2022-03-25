Почта
 

Фронт в Украине составляет 1800 км - Минобороны

Интенсивность наступательных действий российской армии снижена, однако есть информация, что противник готовится к наступлению.
Фронт в Украине составляет 1800 км - Минобороны

В Украине на данный момент фронт составляет 1800 км. Об этом заявила Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире UA Разом.

По ее словам, интенсивность наступательных действий  российской армии снижена, однако есть информация, что противник готовится к наступлению.

Заместитель министра обороны отметила, что главная цель РФ - Киев, поэтому предпринимаются попытки наступательных операций.

"Бои непрерывны. Тем не менее, противнику не удалось ни окружить, ни взять Киев", - сказала Анна Маляр.

По ее словам, в вопросе военнопленных Украина демонстрирует соблюдение международных конвенций.

Ранее сообщалось, что в течение суток российские войска продолжили осуществлять перегруппировку с целью возобновления наступательных действий.

Вторжение России в Украину. Онлайн

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK