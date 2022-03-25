Фронт в Украине составляет 1800 км - Минобороны

Интенсивность наступательных действий российской армии снижена, однако есть информация, что противник готовится к наступлению.

В Украине на данный момент фронт составляет 1800 км. Об этом заявила Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире UA Разом.

По ее словам, интенсивность наступательных действий российской армии снижена, однако есть информация, что противник готовится к наступлению.

Заместитель министра обороны отметила, что главная цель РФ - Киев, поэтому предпринимаются попытки наступательных операций.

"Бои непрерывны. Тем не менее, противнику не удалось ни окружить, ни взять Киев", - сказала Анна Маляр.

По ее словам, в вопросе военнопленных Украина демонстрирует соблюдение международных конвенций.

Ранее сообщалось, что в течение суток российские войска продолжили осуществлять перегруппировку с целью возобновления наступательных действий.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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